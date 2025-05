- Mamy za chwilę wybory. Jednym z kandydatów, bardzo poważnych, jest prezydent Warszawy, pan Trzaskowski. Pan Trzaskowski jest nie tylko prezydentem, jest także starostą warszawskim, czyli mógłby spokojnie, bez żadnego kłopotu doprowadzić do tego, żeby to, co tu się dzieje - co jest sprzeczne z prawem, to jest łamanie prawa - żeby to zostało powstrzymane. No ale najwyraźniej mu to odpowiada - powiedział. - I o tym też warto powiedzieć, ponieważ dzisiaj mamy ten szczególny czas, to właśnie dlatego warto o tym przypomnieć - dodał.

- My tutaj jesteśmy i będziemy, będziemy przychodzić niezależnie od tego, co będzie ta banda wyprawiać - oświadczył Kaczyński, odnosząc się do protestujących. Prezes PiS ocenił przy tym, że odpowiedzialność za to, że „w Polsce nie można spokojnie obchodzić miesięcznic wielkiej tragedii” spada na tych, którzy dzisiaj rządzą.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński składa kwiaty przed pomnikiem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie Foto: PAP/Rafał Guz

Politycy PiS biorą udział w obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej Foto: PAP/Rafał Guz

- To jest jeszcze jeden, jeden z bardzo wielu przykładów bezczelnego łamania prawa. Przyjdzie czas, że to się skończy i miejmy nadzieję, że ten czas rozpocznie się już bardzo niedługo - mówił Kaczyński, nawiązując do wyborów prezydenckich, które odbędą się 18 maja. Następnie jeden z zebranych zaapelował do policji o reakcję na zakłócanie obchodów miesięcznicy.