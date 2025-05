Sonda Kosmos 482 została wystrzelona 31 marca 1972 r. przez Związek Radziecki. Celem misji Wenera było zbadanie Wenus - umieszczenie na jej powierzchni lądownika wyposażonego w instrumenty badawcze.

Jednak Kosmos 482 nigdy nie doleciał do innej planety. W wyniku awarii radziecka sonda nie zdołała opuścić orbity okołoziemskiej. Od tamtej pory orbita próbnika stopniowo się obniżała. Sonda została zaprojektowana tak, by wytrzymać ekstremalne warunki panujące na Wenus, dzięki czemu przetrwała na ziemskiej orbicie.

Radziecka sonda Kosmos 482 wróciła na Ziemię

W ostatnim czasie agencje kosmiczne ostrzegały, że Kosmos 482 może wejść w atmosferę Ziemi i uderzyć w powierzchnię naszej planety. Istniało ryzyko, że obiekt o masie 495 kilometrów nie rozpadnie się i w jednym kawałku uderzy gdzieś na Ziemi. Ponieważ deorbitacja była niekontrolowana i nieplanowana, nie sposób było przewidzieć, w jakim miejscu na naszej planecie wyląduje sonda. NASA przewidywała, że ponowne wejście próbnika w atmosferę nastąpi między 9 a 11 maja.

W piątek Polska Agencja Kosmiczna POLSA poinformowała, że ona oraz „odpowiedzialne służby rządowe” aktywnie monitorują trajektorię orbitalną radzieckiej sondy. „W najbliższych dniach obiekt wejdzie w atmosferę Ziemi i może nie spalić się całkowicie, a jego szczątki mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi” - brzmiał komunikat. Agencja zaznaczyła, że w sobotę 10 maja sonda Kosmos 482 mogła dwukrotnie przelecieć nad terytorium Polski - ok. godz. 6:38 w pasie Jelenia Góra - Biała Podlaska, a ok. 08:09 w pasie Zielona Góra - Lublin. „Obiekt może nie spalić się całkowicie, a jego szczątki mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” - czytaliśmy.