Bielecki: Bardzo zły scenariusz dla Polski

W ostatni dzień minionego roku do podobnej sceny nie doszło, bo wspierani przez Iran bojówkarze szturmujący Ambasadę USA w Bagdadzie zostali w ostatniej chwili zatrzymani przez irackie służby bezpieczeństwa. Ale podobieństwo irackiej kampanii do Wietnamu narzuca się coraz bardziej. Co prawda Ameryka straciła w tym konflikcie dziesięć razy mniej żołnierzy, ale wydała na niego przeszło 1,5 biliona dolarów, mniej więcej tyle, ile Niemcy na włączenie do Republiki Federalnej landów wschodnich. I jest w niego zaangażowana już od 17 lat.