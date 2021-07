Mirosław Żukowski: Hurkacz zranił dumę Federera

To jest turniej, do którego Szwajcar przygotowywał się przez cały sezon, wszystko co było przed Wimbledonem nie miało znaczenia, liczył się jedynie sukces na londyńskiej trawie. Ten Wimbledon jest szczególny dla niego i dla kibiców, bo chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że to być może ostatnia okazja, by zobaczyć na trawie szwajcarskiego maestro.

Poniżej dalsza część artykułu