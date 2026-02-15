4 zł tygodniowo przez rok !
Autorzy badania sprawdzili, czy prokrastynacja może być związana nie tylko z unikaniem dyskomfortu, ale również z określonym stylem myślenia. Zwrócili uwagę na wcześniejsze doniesienia sugerujące, że osoby odkładające zadania bywają bardziej kreatywne. Postawili hipotezę, że u części ludzi prokrastynacja może wynikać z tendencji do dłuższego zbierania informacji, testowania różnych możliwości i niepodejmowania decyzji zbyt szybko.
W badaniu wzięło udział 237 dorosłych osób z kilku krajów anglojęzycznych. Prokrastynację mierzono na dwa sposoby. Pierwszy tyczył się cechy osobowości, czyli ogólnej skłonności do odkładania zadań w życiu codziennym. Drugi był prostym pomiarem behawioralnym – uczestnicy mogli kliknąć przycisk umożliwiający przejście dalej w badaniu, ale część z nich robiła to z opóźnieniem, mimo że nie wiązało się to z żadną korzyścią.
