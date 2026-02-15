Reklama
Prokrastynacja to nie tylko lenistwo. Może być znakiem odkrywczego umysłu

Prokrastynacja najczęściej kojarzy się z unikaniem obowiązków, brakiem samodyscypliny albo podatnością na stres. W psychologii przez długi czas dominowało przekonanie, że odkładanie zadań jest zachowaniem jednoznacznie niekorzystnym, prowadzącym do gorszych wyników i większego obciążenia psychicznego. Najnowsze badanie opublikowane w czasopiśmie „New Ideas in Psychology” proponuje jednak inne wyjaśnienie części tego zjawiska.

Publikacja: 15.02.2026 12:42

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy prokrastynacja może być związana ze stylem myślenia, a nie tylko z unikaniem dyskomfortu?
  • Jakie korelacje odkryto między prokrastynacją a kreatywnością w badaniach?
  • W jaki sposób dziecięcy styl myślenia może być związany z prokrastynacją u dorosłych?
Autorzy badania sprawdzili, czy prokrastynacja może być związana nie tylko z unikaniem dyskomfortu, ale również z określonym stylem myślenia. Zwrócili uwagę na wcześniejsze doniesienia sugerujące, że osoby odkładające zadania bywają bardziej kreatywne. Postawili hipotezę, że u części ludzi prokrastynacja może wynikać z tendencji do dłuższego zbierania informacji, testowania różnych możliwości i niepodejmowania decyzji zbyt szybko. 

W badaniu wzięło udział 237 dorosłych osób z kilku krajów anglojęzycznych. Prokrastynację mierzono na dwa sposoby. Pierwszy tyczył się cechy osobowości, czyli ogólnej skłonności do odkładania zadań w życiu codziennym. Drugi był prostym pomiarem behawioralnym – uczestnicy mogli kliknąć przycisk umożliwiający przejście dalej w badaniu, ale część z nich robiła to z opóźnieniem, mimo że nie wiązało się to z żadną korzyścią.

