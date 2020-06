Jerzy Haszczyński: Interesy trendsettera a sprawa polska

Pewnie prawie nikt nie wie, jakie państwo kończy 30 czerwca swoje przewodnictwo w Unii Europejskiej (podpowiedź: Chorwacja). Prawie wszyscy się natomiast dowiedzieli lub zaraz dowiedzą, kto zaczyna je sprawować 1 lipca. Można się boczyć, można stawiać pytania o to, czy wielkość ma znaczenie, ale tak czy owak wiadomo, że Niemcy są we Wspólnocie najważniejsze. Gospodarczo, politycznie. I jako trendsetter. Przez najbliższe pół roku będą grały tę rolę jeszcze ze specjalnym logo: eu2020.de.

Będzie się to działo w pandemicznych, czyli najtrudniejszych warunkach, z jakimi Wspólnota Europejska miała kiedykolwiek do czynienia. Najtrudniejsze warunki, najbardziej dotkliwy kryzys to jednocześnie najodpowiedniejsze warunki do pokazania, że bez Niemiec przyszłość UE nie rysowałaby się kolorowo. A może nie rysowałaby się w dłuższej perspektywie w ogóle.