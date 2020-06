Bogusław Chrabota: Nazywam się Floyd. Jestem czarny

W latach 30. w fabrykach Detroit, które produkowały większość samochodów w USA, pracowało wielu Polaków. Były ich tysiące. 30, może 40 proc. całej populacji ludzi pracujących w tej branży. Na tyle dużo, że fabrykanci zatrudniający amerykańskich inżynierów kierowali ich na lekcje polskiego, by mogli się porozumieć z pracownikami. Tak nasi rodacy budowali potęgę motoryzacyjną Stanów Zjednoczonych.

Nie byliśmy jedynymi ofiarami tej pogardy. Gardzono również „brudnymi” Włochami, „zapijaczonymi” Irlandczykami czy „parszywymi” Żydami. Ale i tak w wyścigu na pogardę wygrywali czarni, Afroamerykanie, potomkowie niewolników wykradanych z rodzimej Afryki przez mafie handlarzy żywym towarem. To niewątpliwie jeden z największych paradoksów historii i zarazem niegodziwości współczesnych czasów, że 157 lat po zniesieniu niewolnictwa w Ameryce kraj ten wciąż obciąża potworny grzech rasizmu. Afroamerykanie w USA to ludzie drugiej kategorii, chyba że osiągnęli sportowy lub finansowy sukces, jak Tiger Woods, Whitney Houston czy raperzy. Tak, tych ludzi się uwielbia i stawia na wyżyny, podobnie jak się gardzi masą ich rodaków. Dla większości białych obywateli USA czarni to ludzie innej kategorii, bezrobotni oszuści i potencjalni przestępcy. Każdy, kto był w Stanach, ma tego świadomość.