Zuzanna Dąbrowska: Zamach kwietniowy

Pierwsza wątpliwość to legalność działań Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, ministra i premiera, na którego polecenie ruszyły maszyny drukarskie. Skoro nie ma ustawy, to czy można drukować karty? Chcą to sprawdzić politycy PO i złożyli w tej sprawie wniosek do prokuratury. Tym historia sprawdzania się zaczyna i na tym się zapewne skończy. Bo choć „są jeszcze sądy w Warszawie”, to jest także i prokuratura. A to oznacza, że nikt (na razie) legalności głosowania sprawdzać nie będzie. A później? Któż to wie, co będzie później?