Michał Szułdrzyński: Polexit zacznie się od słów

Podczas orędzia telewizyjnego z okazji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Boris Johnson starał się zarazić swoich rodaków nadzieją, jaką ma przynieść brexit. Cieszył się z tego, że jego kraj wreszcie odzyskał swoją suwerenność, odrzucił zewnętrzną ingerencję w sprawy migrantów, działanie portów, kwoty połowów, podpisywanie umów handlowych. Z dumą stwierdzał, że od teraz prawa i zasady będą nakładane wyłącznie po to, by służyć obywatelom jego ojczyzny. Przekonywał, że w ciągu ostatnich 50 lat Unia Europejska wyewoluowała w kierunku, który nie służy już Brytyjczykom. Brexit to świt nowej ery, gdy Wielka Brytania się wzmocni i nabierze nowych sił.

