Zuanna Dąbrowska: Świece już nie płoną w Pałacu

Jakim przymiotnikiem określić można stosunek obecnej władzy do środowisk żydowskich, jeśli dodamy do tego jeszcze brak nominacji dla zwycięzcy konkursu na dyrektora Muzeum Polin prof. Dariusza Stoli? Chyba już trudno mówić o nim „ciepły”, bo wygląda to po prostu źle.

Zapalenie świec to nie jest zgoda na realizację żądań amerykańskich środowisk zwrotu bezimiennego mienia żydowskiego. To nawet nie jest przyznanie racji tym historykom, którzy analizują udział Polaków w Zagładzie. Bo to wymagałoby debaty na temat dochodzenia do prawdy, której państwo polskie nie prowadzi. Ale świece?