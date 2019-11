Płociński: Zdrojewski atakuje Schetynę z liberalnej flanki

Bogdan Zdrojewski, który ogłosił już, że wystartuje w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej, zdradził właśnie, w jaki sposób zamierza podważyć przywództwo Grzegorza Schetyny. I zrobił to w sposób wręcz brawurowy: w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wprost” zapowiedział, że Platforma po dojściu do władzy podniesie wiek emerytalny.

To zapowiedź kompletnie sprzeczna z drogą, jaką obrała PO pod przywództwem Schetyny. Dlatego błyskawicznie na te słowa zareagował rzecznik partii Jan Grabiec, dementując, że PO zamierza odebrać którykolwiek z przywilejów socjalnych danych przez PiS. W rozesłanej do mediów informacji prasowej jasno zaznaczył, że wypowiedź senatora Zdrojewskiego „nie jest stanowiskiem Platformy Obywatelskiej i jest sprzeczna z jej programem”.

Grzegorz Schetyna wielokrotnie podkreślał, że jest przeciw podniesieniu wieku emerytalnego, jak i przeciw ograniczeniu programu 500+. Ba, to on przecież postulował rozszerzenie go również na pierwsze dziecko, co później rząd PiS zrealizował. Ta socjalna linia PO od początku była mocna krytykowana przez liberalnych komentatorów, przekonujących, że z ekonomicznego punktu widzenia dla podniesienia wieku emerytalnego właściwie nie ma alternatywy. Gospodarczy liberałowie w samej Platformie również podchodzili do tej strategii z dużym dystansem, ale mało kto decydował się na podważenie autorytetu lidera.