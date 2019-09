Bielecki: Ubezpieczenie od kapryśnego sojusznika

Do takiego wniosku dochodzi coraz więcej blisko-wschodnich przywódców, którzy zaczynają spoglądać w kierunku Moskwy. Tym bardziej że sam Trump nigdy do końca nie porzucił idei „dealu” z Rosją i zapowiedział przyjęcie jej do G7 w przyszłym roku. Bardziej niż kiedykolwiek priorytetem dla Waszyngtonu jest teraz starcie z Chinami i wszystko, co może tu pomóc Amerykanom, jest nad Potomakiem mile widziane. Być może także sojusz z Putinem.