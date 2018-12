Dąbrowska: PO i Nowoczesna: Na razie wesela nie będzie

Mam nadzieję, że szybko przez to przejdą – powiedział szef PO, Grzegorz Schetyna po tym jak klub Nowoczesnej odrzucił uchwałę własnego prezydium o utworzeniu wspólnego klubu parlamentarnego. I mimo, że słowa te zabrzmiały jak dodawanie odwagi przed leczeniem kanałowym u dentysty, słowa Schetyny są właściwa oceną sytuacji. Nowoczesna będzie musiała pogodzić się z utratą suwerenności. Decyzja w tej sprawie zapadła już dawno, kiedy obie partie zawarły Koalicję Obywatelską.

Zostaje tylko wybór kolejnego scenariusza: kolejne głosowanie za jakiś czas, wygrane tym razem przez zwolenników integracji, albo rozłam w Nowoczesnej i przejście grupy polityków do PO. Ten drugi jest dla „jednolitofrontowców” znacznie mniej korzystny, bo nie rozwiązuje problemu liberalnej konkurencji i i utrzymywania dodatkowego politycznego szyldu.

W tle tego zawartego przez Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Grzegorza Schetynę układu, są oczywiście wybory i walka o miejsca na listach. Ci którzy mają większe szanse na listach PO, dążą do połączenia. Ci którzy narazili się kiedyś PO, wolą zachować odrębność organizacyjną, licząc na wynegocjowanie przez Katarzynę Lubnauer lepszych miejsc jako część koalicji i jednocześnie konkurencji dla PO. Oczywiście ma to związek nie tylko z własną kariera, ale także z diagnozą polityczną i rozstrzygnięciem w jakiej formule koalicja anty-PiS będzie bardziej skuteczną. Bo dla grupy skupionej wokół Kamili Gasiuk-Pihowicz walka z partią rządzącą jest co najmniej taka samo ważna, jak dobre miejsca na listach. Paradoksem jest to, że dla tych, którzy chcą nadal wznosić sztandar Nowoczesnej – też.