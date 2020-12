Piotr Skwirowski: Walka z pandemią tonie w chaosie

A przecież stoki narciarskie to tylko jeden z przykładów. Galerie handlowe – to samo. Zamykamy, otwieramy, zamykamy. Hotele? Zamykamy, otwieramy, zamykamy... Pewnie jeszcze gorzej mają branże zamknięte „na twardo", jak gastronomia. Nie ma żadnego planu. Rząd nie dał właścicielom restauracji, barów, pubów i kawiarni choćby cienia nadziei, nie nakreślił żadnej perspektywy. Nie powiedział: dziś jesteście zamknięci, ale za miesiąc będziecie się mogli otworzyć. Usłyszeli tylko: jeszcze długo nie... Jak sobie z tym radzić?

Jakby tego było mało, wielu prawników uważa, że część obostrzeń wprowadzanych przez rząd nie ma podstawy prawnej. Sądy masowo cofają mandaty nakładane przez policję. Wszystko to prowadzi do coraz większego chaosu. Ludzie przestają ufać rządowi, lekceważą jego zalecenia, próbują obchodzić nakładane zakazy i nakazy, nie wierzą w dane na temat liczby zakażeń i zgonów. Niewiele wiemy o ekspertach, z którymi rząd konsultuje swoje decyzje. Polityka informacyjna kuleje. W tej sytuacji mnożą się plotki, choćby na temat planowanego ponoć powszechnego zakazu wychodzenia z domów i przemieszczania się po kraju. Wszystko to sprawia, że sypią się pytania o to, czy rząd jeszcze panuje nad sytuacją. No właśnie: panuje?