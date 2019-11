Koniec fascynacji Gierkiem

Chciał siły Polski – tak w 2010 r. Jarosław Kaczyński wychwalał Edwarda Gierka. – On miał nawet ambicje dalej idące, takie mocarstwowe. Ja akurat to uważam za dobre – mówił Kaczyński, nazywając Gierka „komunistycznym, ale jednak patriotą".

Odkładając na bok rozważania, czy to fascynacja czy tylko wyborcza taktyka, faktem jest, że między epoką Gierka i Kaczyńskiego widać analogie. Nie chodzi tylko o wiarę w potęgę państwowego przemysłu. I wtedy, i teraz władza mocno rozbudziła apetyty Polaków. – Nie słuchajcie tego, co opowiadają, że się w Polsce nie da obniżyć wieku emerytalnego, że się nie da podnieść kwoty wolnej od podatku, bo się budżet zawali. To bzdury – słowa Andrzeja Dudy z sierpnia 2015 r. stały się mantrą rządów PiS. „Dało się" obniżyć wiek emerytalny, wprowadzić 500+, wypłacić ołówkowe, 13. emeryturę. Ekonomiści ostrzegali, ale budżet się nie wywracał, więc władza licytowała coraz wyżej, korzystając z koniunktury.