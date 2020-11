Andrzej Stec: Bez tarczy z Unii kryzys się pogłębi

Dane dotyczące polskiego PKB w III kwartale, które właśnie poznaliśmy, pokazują mocne odbicie od pandemicznego dna. „Wyniki krajowej gospodarki są jednymi z najlepszych w całej UE" – chwali się rząd. To prawda. Podobnymi wynikami w III kwartale mogą pochwalić się jedynie Litwini i Słowacy, a więc kraje mniejsze niż Polska. Choć nie ma jeszcze szczegółów, to można pokusić się o tezę, że na ten wynik zapracowali przede wszystkim eksporterzy wspierani przez słabszego złotego (nasza nadwyżka handlowa wciąż rośnie) i w miarę możliwości konsumenci. Najgorzej jest w obszarze inwestycji, czemu nie służą strach i niepewność. Swoje zrobiła też celna i hojna rządowa tarcza, która wsparła konsumentów i przedsiębiorców, zachęcając tych drugich do utrzymania zatrudnienia.

Teraz pytanie o dłuższy horyzont. Nie mamy pełnego lockdownu, jednakże w praktyce już on funkcjonuje i zapewne potrwa do świąt. Bez wątpienia IV kwartał znów będzie na minusie, a o odbiciu w postaci litery W (zwłaszcza długości drugiej części tej litery) zadecyduje czas naszego „zamrożenia". Zapewne najlepszy w roku, świąteczny kwartał pod kątem handlu będzie stracony. Co gorsza, to właśnie teraz, w apogeum pandemii, menedżerowie firm kończą prace nad budżetami na 2021 r., gdzie planują inwestycje, rozwój, koszty... To niedobra wróżba.