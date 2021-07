Marcin Piasecki: Nie wpadajmy w gigantomanię

Co i rusz odżywa dyskusja, czy w takiej sytuacji firmy nie powinny zabrać się na poważnie do skracania łańcucha dostaw i skończyć ze swoim uzależnieniem od dalekowschodniej produkcji. Ostatnie lata dostarczyły dużo argumentów „za" – od kryzysu pandemicznego i poważnych obaw, czy transport morski po prostu się nie zatrzyma, po zatkanie Kanału Sueskiego, które spowodował, a jakże, megakontenerowiec.

Jednak zanim te dylematy zostaną rozstrzygnięte, polskie porty pewnie urosną w siłę. Ich potencjał będzie znaczący, ale nie wpadajmy też w gigantomanię, światowi liderzy to zupełnie inna skala działania. Naszym portom daleko chociażby do nie tyle portu, ile całego centrum przeładunkowego w Duisburgu. Do jego funkcjonowania nie jest nawet potrzebne morze, to port rzeczny na Renie. Na rozwój transportu morskiego w Polsce niekoniecznie dobrze wpływają też decyzje rządzących. Można tylko z żalem patrzeć na miliardy wkładane w przekop Mierzei Wiślanej. Ta inwestycja będzie miała duże znaczenie, jeżeli chodzi o straty ekologiczne, znaczenie dla transportu będzie minimalne, dla obronności – żadne. Z kolei z zapałem budowana droga ekspresowa S19, Via Carpatia, owszem, przyczyni się do rozwoju portów, tyle że na Litwie.