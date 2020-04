Michał NIewiadomski: Zadbajmy o zasoby wody

Każde dziecko wie, że woda to życie. Mimo że Polska leży w środku Europy, to zasoby wodne mamy takie jak leżący w Afryce Egipt. Hiszpania, od wieków mająca problem z wodą, potrafiła zbudować system retencji, czyli jej zatrzymywania. My również powinniśmy go stworzyć – zbierać w zbiornikach wodę i wypuszczać ją na czas suszy, a także porzucić wszelkie plany betonowania rzek, bo szybsze spływanie wody do morza wysusza miejsca, gdzie woda powinna pozostać.