Krzysztof Adam Kowalczyk: Zaszczepmy gospodarkę

Względny sukces został jednak okupiony gigantycznym wzrostem długu publicznego. Pod pretekstem reformy podatkowej w ramach tzw. Nowego Ładu trwają już przymiarki, kogo mocniej obciążyć jego ciężarem. Bo dług bardziej już rosnąć nie powinien, choćby z powodu konstytucyjnego limitu, który jest coraz bliżej. Dlatego sprawujący władzę mniej energicznie niż przed rokiem zabierają się do kolejnych transz pomocy dla firm poszkodowanych przez kolejną falę pandemii. Możliwości hojnego finansowania tych programów się kurczą. NBP udało się polityką niemal zerowych stóp procentowych zniwelować koszt zaciąganego długu, ale wywołuje to efekty uboczne w postaci choćby najwyższej w UE tzw. inflacji bazowej czy bańki na rynku nieruchomości.

Pomyślmy raczej o tarczy 4.0 w postaci masowych szczepień. Szczepionki, inaczej niż w styczniu, a nawet jeszcze w marcu, są już masowo dostępne w Polsce. W czwartek mieliśmy ich w kraju 2,1 mln sztuk: w magazynach, w drodze do punktów szczepień, w samych punktach. Nic, tylko robić zastrzyki. Chętnych więc nie braknie. „Błąd systemu" z 1 kwietnia pokazał, że młode roczniki aż wyrywają się do powrotu do normalności i wyciągają ramię do szczepień.