Adam Woźniak: Ciepła zima drenuje portfele narciarzy

Ale trudno się dziwić. W polskich górach, zresztą nie tylko, szusować można jedynie dzięki naśnieżaniu. Po pierwszym tygodniu stycznia śniegu z nieba jest tyle, co kot napłakał. Gdzie nie ma armatek, narciarze nie zaglądają. Tymczasem gdy temperatura pnie się w górę – a styczeń do zimnych nie będzie należał – koszty przygotowania stoków szybują. Więcej trzeba wydać na energię elektryczną do zasilania urządzeń, rosną wydatki na ich obsługę. Jedna godzina pracy armatki to ok. 70 zł, biorąc pod uwagę tylko zużycie prądu, a potrzebna jest jeszcze woda – na wyprodukowanie metra sześciennego śniegu ok. 500 litrów. W rezultacie przy obecnych warunkach przygotowanie niezbyt długiego stoku pochłania kilkadziesiąt tysięcy złotych.