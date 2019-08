Tadeusz Zwiefka: Sejmem byłem zaskoczony

Tadeusz Zwiefka: Bruksela się nie nudzi. To tygiel, w którym dzieje się tyle interesujących, a jednocześnie bardzo ważnych rzeczy, także w polityce międzynarodowej, tej dotyczącej poszczególnych państw członkowskich. Natomiast od czasu do czasu - i to jest naturalny bieg rzeczy - jest rotacja. Tym razem ja powróciłem do kraju po piętnastu latach pracy w Parlamencie Europejskim. I przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaproponował mi udział w wyborach do krajowego parlamentu. Kiedy w maju w Bydgoszczy była konwencja przed wyborami europejskimi, Grzegorz powiedział, że potrzebuje mnie w Polsce i to się teraz materializuje.

Powiem, jak rzeczywiście rzecz się miała, bo tutaj nie ma nic do ukrycia. Byłem tak samo zaskoczony całą tą sytuacją jak wiele innych osób. Otóż moje rozmowy z przewodniczącym Schetyną dotyczyły mojego ewentualnego startu do Senatu. Nigdy nie było rozmowy, poza jednym momentem, wewnętrznym, regionalnym, na temat mojego ewentualnego startu do Sejmu. Tę propozycję otrzymałem w niedzielę wieczorem, czyli na dzień przed Radą Krajową. To prawda, że to Krzysztof zrezygnował ze startu do Sejmu i postanowił startować do Senatu. Proszę mnie nie pytać, błagam, dlaczego, bo szczerze mówiąc nie wiem.

Oczywiście, że czuję, że zmieniły się i warunki, i wyzwania. Myślałem o Senacie jako o izbie, która w swoim funkcjonowaniu jest jednak troszeczkę bardziej uporządkowana od Sejmu. Ale dzisiaj, kiedy już tak trochę na zimno patrzę na to, to wydaje mi się – i to także pokłosie wielu moich rozmów, dotyczących funkcjonowania polskiego Sejmu - że może warto by przynajmniej próbować przenieść pewne doświadczenia z Parlamentu Europejskiego do funkcjonowania parlamentu krajowego. To nie byłoby złe. Wiem, że w pojedynkę to jest trudno, ale prof. (Dariusz – red.) Rosati, który także był przez wiele lat europosłem, prof. (Paweł – red.) Kowal, który też był europosłem, i jeszcze parę innych osób, które miały swoje doświadczenie w Parlamencie Europejskim, najprawdopodobniej także znajdą się w polskim Sejmie. Być może wspólnie uda się pewne mechanizmy wprowadzać.

To jego wybór. Nie obawiam się, że jego doświadczenie zostanie zmarnowane. Przecież on w dalszym ciągu, w co głęboko wierzę, będzie parlamentarzystą, będzie senatorem z zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i w niczym nie zmieni to jego możliwości funkcjonowania jako parlamentarzysty, który drąży, który pokazuje złe oblicza rzeczywistości. I wierzę, że będzie wykorzystywał to swoje doświadczenie także pracując w Senacie i wszyscy będziemy mogli z niego korzystać. W Sejmie zapewne pojawią się kolejni koledzy, którzy mają w sobie tę śledczą pasję i będą również wspólnie z Krzysztofem Brejzą te prace prowadzić.

Były minister sprawiedliwości będzie absolutnie fantastycznym wzmocnieniem polskiego parlamentu. Jego uczciwość i rozsądek w podejściu do trudnych spraw będą bardzo potrzebne. Czy jest stworzony do takich działań śledczych, jak te prowadzone przez Krzysztofa Brejzę, trudno mi powiedzieć. Na pewno jako wieloletni prezes Najwyższej Izby Kontroli ma w sobie gen widzenia zła i pokazywania tego zła.

Był pomysł, by opozycja wystawiła wspólnych kandydatów do Senatu. Ale Platforma ogłosiła swoich. Nie ma wspólnych list opozycji?

Ogłaszając kandydatów Platformy Obywatelskiej do Senatu Grzegorz Schetyna jednocześnie poinformował, w jaki sposób zostały przeprowadzone rozmowy z naszymi partnerami z pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Nie ma wspólnej listy jako takiej. Porozumienie, które zostało zawarte, dotyczące rozdziału okręgów pomiędzy poszczególne ugrupowania, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Porozumienie to zakłada, że w 80 okręgach będą kandydaci Platformy Obywatelskiej, w 20 okręgach będą kandydaci Koalicji Polskiej oraz Lewicy.

Różne głosy słyszałem, ale patrzmy na realia, które pokazują nam, jaką drogą powinniśmy pójść. Wybory europejskie, zbudowanie wielkiej Koalicji Europejskiej, pokazało nam, że chyba nie tędy droga w walce z silnym blokiem zjednoczonej pisowskiej prawicy. Dlaczego? Dlatego, że w moim głębokim przekonaniu wielu wyborców pogubiło się w rozumieniu poparcia dla wybranych przez siebie idei, dla wybranych przez siebie partii politycznych. Nie jesteśmy jeszcze jako społeczeństwo, choć już bardzo mocno wyedukowani w demokratycznych zasadach funkcjonowania państwa, a szczególnie w kwestii wyborów - tutaj cieszy ogromny wzrost frekwencji - ale nie jesteśmy chyba jeszcze gotowi na tzw. wielkie koalicje, jak np. Niemcy. Kiedy jest problem, tworzą wielką koalicję, chociaż programy lewicy i prawicy niemieckiej są przecież bardzo różne. Ale dla dobra państwa taka wielka koalicja już niejednokrotnie, podobnie jak i teraz, w Niemczech funkcjonowała. My wciąż jeszcze jesteśmy przywiązani do pewnych idei, wartości, które prezentują poszczególne partie polityczne. W związku z tym myślę, że wyborcy PSL będą bardziej zadowoleni, kiedy mają PSL, partię, na którą chcą głosować, oddzielnie. Wyborcy lewicy bardziej będą zadowoleni, kiedy czytelna lewica będzie oddzielnie. Wyborcy centrowi, chadeccy, którzy mają Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską, też będą wiedzieli, że to jest czytelny przekaz. Natomiast powinna - i to ma miejsce - być zapowiadana, a następnie kontynuowana współpraca koalicyjna. Jest możliwe, że te ugrupowania mogą zdobyć większość w nowo wybranym parlamencie.

To prawda. Każde wybory są trudne, kiedy zbliżone są wyniki poszczególnych ugrupowań rządowych i opozycyjnych. Ale po to są kampanie, po to są wybory, aby starać się to zmienić.

To moje prywatne zdanie. Nie prezentuję tutaj zdania Platformy, nie prezentuję zdania moich kolegów i koleżanek. Ja tak odbieram tę całą sytuację i myślę, że krytykowanie PSL-u, SLD czy krytykowanie Platformy w tym kontekście nie jest do końca uzasadnione. Życie polityczne w Polsce jest niezwykle dynamiczne. Wciąż jesteśmy w sytuacji, kiedy chcemy tak naprawdę bronić funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. To demokratyczne państwo prawa dzisiaj jest pod wieloma znakami zapytania. To jest spowodowane wieloma działaniami przeciwko konstytucji, przeciwko praworządności, przeciwko różnego rodzaju wolnościom, które powinny być niezagrożone ze strony obozu rządzącego. Model, jaki zostanie wybrany, jest naprawdę wynikiem różnego rodzaju postrzegań ze strony naszych wyborców. Dlatego ta ocena z mojej strony wygląda tak, jak ją przedstawiłem, czyli wydaje mi się, że wyborcy są jednak bardziej przywiązani do czytelnych podziałów niż do wielkiej koalicji, w której utopi się pewnego rodzaju różnice i wartości, którymi się kierujemy.

Niech kwitnie sto kwiatów, a przynajmniej trzy.

Niech kwitnie. Głęboko w to wierzę, że opozycja dzisiaj już nie naskakująca na siebie, tylko idąca - jeśli nie blokiem, to przynajmniej koalicyjnym czy porozumieniowym – frontem do tych wyborów, wygra z PiS-em i doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mogli znowu mówić o Polsce wolnej od dyktatury.