Czy Donald Tusk wróci? Sławomir Neumann odpowiada

Czy Tusk może wrócić do polityki w Polsce startując w wyborach do Senatu?

- To są takie opowieści. Dziś nie ma żadnych wyborów do Senatu. Zawsze mogą jakieś się zdarzyć, ale myślę, że jest to wariant mało prawdopodobny - mówił Neumann.

- Tusk ma dzisiaj ważną rolę do odegrania w Europejskiej Partii Ludowej - dodał.

- Donald Tusk może być w polityce polskiej aktywny, ale chyba nie dzisiaj, to bliżej końca kadencji - ocenił Neumann. - Donald Tusk może być dla nas, jako dla opozycji, osobą, która będzie na końcu integratorem różnych ruchów - dodał.