Trzaskowski: Z TVP sieje się nienawiść, szczuje się ludzi

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że pierwszą jego inicjatywą ustawodawczą będzie ustawa o zwiększeniu finansowania służby zdrowia do 6 proc. PKB. Skąd na to pieniądze? - Będą na to przeznaczone m.in. fundusze dla propagandowej Telewizji Publicznej, a na jej miejsce powstanie prawdziwa telewizja publiczna, bez prorządowej publicystyki - mówił w czasie konferencji prasowej dwa dni temu.

Mediami publicznymi Trzaskowski zajął się także w czasie wtorkowej konferencji przed siedzibą TVP. - Wszyscy w ostatnich dniach z oburzeniem obserwujemy to, co dzieje się w radiowej Trójce. Wszyscy wychowaliśmy się na Trójce, na audycjach choćby Wojciecha Manna, wychowaliśmy się również na Liście Przebojów. Jako mało chłopak zakładałem się z kolegami, czy Listę Przebojów wygra Republika czy Perfekt, a w tej chwili niszczy się Trójkę, niszczy się Telewizję Publiczną od wielu lat i stoimy właśnie w tym miejscu, które stało się symbolem - stwierdził.

- Za mną telewizja, która została w stu procentach upartyjniona przez rządzących. Stała się miejscem, z którego sieje się nienawiść, z którego się szczuje ludzi. Mówiłem jasno, że nowa polityka musi być oparta o wartości, o przywracanie słowom ich prawdziwego znaczenia. To, co w tej chwili będzie się działo, również walkę o prezydenturę Rzeczypospolitej, to będzie walka o prawdę. To jest sprawa dla nas najważniejsza - stwierdził Trzaskowski.

- Telewizja publiczna finansowana z pieniędzy podatnika ostatnio otrzymała miliardy złotych, żeby siać partyjną propagandę. Jasno zapowiedziałem, że te pieniądze muszą być użyte do tego, żeby wzmocnić naszą służbę zdrowia, dlatego że właśnie dzisiaj bezpieczeństwo, zdrowie w czasach epidemii jest absolutnie sprawą najważniejszą - tłumaczył kandydat KO, cytowany przez portal 300polityka.

- Zarząd telewizji przyznał sobie gigantyczne premie idące w miliony złotych. Podobno za świetne wyniki finansowe, kiedy telewizja jedną rękę wyciągała dłoń po miliardy pieniędzy podatnika - mówił Trzaskowski, zapowiadając „ogólnonarodową debatę o mediach publicznych”. - W przyszłym tygodniu taka debata się odbędzie. Zaproszę ekspertów, medioznawców, żeby porozmawiać, jak powinna w nowoczesnym państwie wyglądać prawdziwa, nowa telewizja publiczna, na wzór najlepszy wzorców świata, jak BBC - zadeklarował.