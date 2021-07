Powódź w Niemczech i Belgii. Nieeuropejska katastrofa

Miejscowość leży w landzie Nadrenii-Palatynatu, najbardziej dotkniętym czwartkowym kataklizmem. Ponadto, ofiary i ogromne straty materialne odnotowano w niemieckich landach Północnej Nadrenii-Westfalii i Saarze. Powodzie zalały również miasta w Belgii (gdzie zginęło co najmniej 27 osób, w tym w Liege) i Holandii (m.in. Venlo), w znacznie mniejszym stopniu dotknięty jest Luksemburg oraz Szwajcaria. W Holandii zalane zostały częściowo tylko południowe obszary kraju, ale i tak premier Mark Rutte powiedział, że to największy kataklizm od 300 lat.

Wszędzie uszkodzone są drogi oraz sieć łączności, przede wszystkim komórkowej. Wszyscy się pocieszają, że to z tego ostatniego powodu nie można w Niemczech jeszcze odnaleźć prawie 1 tys. osób. Ale liczba śmiertelnych ofiar rośnie wraz z usuwaniem mułu i błota z kolejnych zalanych domów – ich mieszkańcy zaskoczeni we śnie przez potężne fale powodziowe nie mieli żadnej szansy na ucieczkę. Ratownicy odnajdują coraz mniej żywych.

W Niemczech władze ogłosiły alarm w całej armii – z wyjątkiem jednostek znajdujących się na misjach poza granicami kraju. Do Nadrenii-Palatynatu już skierowano batalion piechoty, żołnierze mają zmienić śmiertelnie zmęczonych ratowników. Ale już w ciągu weekendu ciężki sprzęt wojskowy (w tym czołgi) pomagał w usuwaniu zniszczeń, przede wszystkim samochodów spiętrzonych przez żywioł w groteskowe góry.

Niemiecki minister finansów Olaf Scholz zapowiedział, że w środę przedstawi pakiet „natychmiastowej pomocy" dla poszkodowanych regionów, wart 300 mln euro. Ale ostrzegł też, że należy zacząć się przygotowywać do programu odbudowy, który „sądząc z doświadczeń poprzednich powodzi, może wynieść miliardy euro".

Nie wiadomo jednak, czy powódź nie wymyje gruntu również spod nóg chadeków, na których czele stoi Laschet. Powodem jest ich dziwne zachowanie. Kanclerz Angela Merkel na wieść o kataklizmie w dolinie Renu nie przerwała swej wizyty w USA, wybierając interesy niemieckiego biznesu (i rozmowy z Amerykanami w sprawie gazociągu Nord Stream 2), a nie poszkodowanych w powodzi. Sam Laschet też popełnił niewybaczalną gafę. Dziennikarze sfotografowali go, gdy w wraz z dwoma współpracownikami gdy pękał ze śmiechu za plecami prezydenta Steinmeiera. Polityk rozmawiał z dziennikarzami w miejscowości Erfstadt, w Północnej Nadrenii-Westfalii, na czele której stoi właśnie Laschet. Ewentualny następca obecnej kanclerz Merkel przeprosił za swe zachowanie. „Bardzo żałuję wrażenia, jakie wywołała sytuacja wynikła z rozmowy" – napisał na Twitterze, nie wyjaśniając jednak, co go tak rozbawiło w miasteczku zniszczonym przez powódź.