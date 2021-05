Gliński: 10 kwietnia. Tego dnia zaczęliśmy mówić o patriotyzmie

- Powinniśmy szanować symbole narodowe i powinniśmy zachęcać do tego, żeby one były prezentowane, żeby być z nich dumnymi, przede wszystkim dlatego, że to są pewne skrótowe symbole, które nas łączą, a dla wspólnoty narodowej i kulturowej najważniejsze jest to, żeby była razem, bo siła wspólnoty i możliwości rozwojowe zależą od tego czy potrafimy być razem, czy potrafimy się właśnie identyfikować, czy potrafimy odnajdywać naszą tożsamość, rozumieć co to znaczy być Polakiem, co to znaczy być odpowiedzialnym za naszą wspólnotę i do tego służą nam symbole. Także zachęcamy wszystkich, żeby dumnie prezentować je w każdy możliwy sposób - mówił Gliński w niedzielę, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

