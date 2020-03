Uciec przed zakonnicą

Sytuacja tak bardzo premiuje jedynego kandydata, który ma techniczne możliwości i wiarygodny pretekst do prowadzenia regularnej kampanii wyborczej – nie oszukujmy się, że gospodarska wizyta w fabryce Orlenu była czymś więcej – że może partii rządzącej podpowiadać, by zignorować apele o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przełożenie wyborów prezydenckich, choć płyną przecież nie tylko ze strony opozycji. Władza przekonana, że obecny prezydent musiałby „przejechać na pasach ciężarną zakonnicę", podejmuje jednak ogromne ryzyko, bo zakonnica może jeszcze nie zbliża się do pasów, ale na pewno czai się gdzieś w pobliskich krzakach.

Po początkowej mobilizacji wkrótce nie będzie śladu, zwłaszcza jeśli systematycznemu wzrostowi liczby zarażonych towarzyszyć będzie nieuchronny spadek mocy przerobowych personelu medycznego, a z marcowymi wypłatami wszyscy odczujemy realne straty, których nie zniweluje żadna „tarcza antywirusowa", bo jako państwa po prostu nas nie stać na przejście epidemii w sposób nieodczuwalny dla portfeli i poczucia bezpieczeństwa. Bezwzględna kampania wyborcza w czasie, gdy ludzie będą drżeć o przyszłość swoich rodzin i firm, to nie jest coś, co da się łatwo wygrać. Do 10 maja nawet sympatycy obecnego prezydenta zdążą się przekonać, jak bardzo nieprzygotowane do tego kryzysu było nasze państwo, a wtedy różnie być może.