Czy w Krakowie stanie pomnik ku czci Armii Czerwonej?

– Przede wszystkim zależy nam na dotarciu do prawdy – mówi Jerzy Tyc, szef Stowarzyszenia Kursk. W związanym z Kremlem portalu informacyjnym Sputnik ogłosił, że wystąpi do władz Krakowa o zgodę na budowę pomnika upamiętniającego sowieckich i polskich saperów, którzy rozminowali miasto w 1945 roku.

Stowarzyszenie dotąd było najbardziej znane z opieki nad cmentarzami żołnierzy Armii Czerwonej i z remontu sowieckich pomników. Pomysł, by zajęło się budową nowego, narodził się w Moskwie. Tam w siedzibie Rosyjskiego Stowarzyszenia Wojskowo-Historycznego odbyła się debata „Rola radzieckich saperów i polskich członków ruchu oporu w rozminowaniu Krakowa zimą 1945 roku". Tyc był jedynym gościem z Polski.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą" mówił, że nigdy nie badał sprawy wyzwolenia Krakowa i nie jest w stanie z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, jak było naprawdę. Jednak nie ukrywa, że przekonują go argumenty, które usłyszał podczas spotkania w Moskwie.

Zauważa, że nieprawdą okazała się też legenda o rzekomym detonatorze w forcie Pasternik. – Jewgienij Bieriezniak, celebrowany jako sowiecki dywersant, który przeciął „centralny kabel", sam przed śmiercią przyznał, że to propagandowa bzdura. Mimo to jest celebrowany w Rosji i na Ukrainie (również dziś) jako ten, co „uratował Kraków" – mówi dr Korkuć.