Dbamy o zabytki za wschodnią granicą

Polscy konserwatorzy zabytków zdemontowali sześć rzeźb apostołów z ogrodzenia kościoła archikatedralnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli tzw. katedry łacińskiej we Lwowie. Rzeźby trafiły do pracowni konserwatorskiej, która znajduje się w starych pomieszczeniach magazynowych, gdzie będą konserwowane przez specjalistów Fundacji Dziedzictwa Kulturowego ze środków przeznaczonych przez Senat. Zostaną oczyszczone, a ubytki uzupełnione.

– Prace potrwają do 1 grudnia – mówi nam Natalia Tomsia, która zajmuje się konserwacją rzeźb.

Resort kultury oraz Senat finansują teraz kilkadziesiąt podobnych projektów związanych z odnawianiem zabytków poza granicami kraju. Instytut POLONIKA, który zajmuje się dzieleniem środków, ma w tym roku do dyspozycji ok. 6 mln zł. Zabytki odnawiane są m.in. na Białorusi, na Litwie, ale też we Francji, w USA. Jednak największe środki przeznaczane są na projekty realizowane na Ukrainie.