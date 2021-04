Prezydent Niemiec w Buchenwaldzie: to ludzie, Niemcy, zrobili to innym ludziom

- Komuniści i demokraci, homoseksualiści i tak zwani "aspołeczni" byli więzieni w Buchenwaldzie. Żydzi, Sinti i Romowie byli tu mordowani - powiedział prezydent Frank-Walter Steinmeier podczas przemówienia w pobliskim niemieckim mieście Weimar, 76 lat po wyzwoleniu obozu przez siły amerykańskie.

- Ze swoją różnorodnością grup ofiar, Buchenwald reprezentuje całe barbarzyństwo nazistów, ich agresywny nacjonalizm na zewnątrz, wewnętrzną dyktaturę i rasistowski sposób myślenia - powiedział Steinmeier. - Buchenwald oznacza rasowy fanatyzm, tortury, morderstwa i eliminacje - podkreślił.

Ocalałym z Holokaustu i ich rodzinom nie pozwolono w tym roku uczestniczyć w obchodach rocznicowych z powodu pandemii koronawirusa. Ocalali z różnych części świata zamiast tego uczestniczyli w niedzielnej ceremonii transmitowanej w Internecie. Zakrojone na szeroką skalę obchody 75. rocznicy w ubiegłym roku zostały odwołane ze względu na wymogi dystansu społecznego.

Obóz koncentracyjny Buchenwald powstał w 1937 r. Ponad 56 000 z 280 000 więźniów przetrzymywanych w Buchenwaldzie i jego obozach pobocznych zostało zabitych przez hitlerowców lub zmarło w wyniku głodu, choroby lub eksperymentów medycznych przed wyzwoleniem obozu 11 kwietnia 1945 r.

- To była dyktatura, nazistowskie przywództwo, które było odpowiedzialne za najokrutniejsze zbrodnie i ludobójstwo - powiedział Steinmeier. - Ale to ludzie, Niemcy, zrobili to innym ludziom - dodał.