USA i Wielka Brytania zawarły umowę ws. Titanica

Wrak Titanica odnaleziono 1 września 1985 r. na głębokości 3802 m u wybrzeży kanadyjskiej Nowej Fundlandii. Już w 2003 roku USA i Wielka Brytania zawarły porozumienie na mocy którego oba kraje zyskiwały prawo do blokowania ekspedycji chcących badać wrak, ale dopiero w listopadzie 2019 roku zostało ono ratyfikowane przez Waszyngton.

Na mocy porozumienia USA i Wielka Brytania będą miały prawo do udzielania, a także do odmowy udzielania licencji na wejście do poszczególnych części zatopionego okrętu.

Dotychczas dziesiątki ekspedycji badały wrak znajdujący się na wodach międzynarodowych - zauważa Sky News.

Zdaniem ekspertów z wraku wydobyto już wiele przedmiotów, które zatonęły wraz z okrętem 10 kwietnia 1912 roku.

Niektóre z nich trafiły już nawet na aukcje - Sky News podaje przykład karty dań dla pasażerów I klasy, którą w 2015 roku sprzedano na aukcji za 88 tys. dolarów.

Na aukcje trafiają też przedmioty takie jak przybory do golenia, dziecięce zabawki czy fajki.

Brytyjska minister ds. transportu morskiego Nusrat Ghani podkreśliła, że umowa z USA uchroni też wrak przed dalszym zniszczeniem w wyniku lądowania na jego powierzchni małych łodzi podwodnych.

W negocjacjach ws. umowy dotyczącej Titanica brały też udział Kanada i Francja, ale jak dotąd nie podpisały one tego porozumienia.