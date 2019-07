Odnalazł "Titanica", teraz poszuka samolotu Amelii Earhart

Earhart i lecący z nią nawigator Fred Noonan w 1937 roku podjęli próbę okrążenia kuli ziemskiej wzdłuż równika. Gdyby ta sztuka się udała, Amerykanka byłaby pierwszą kobietą w historii, która dokonała tego wyczynu. Po 40 dniach podróży i przebyciu około trzech czwartych dystansu, ich samolot zaginął w lipcu 1937 r. Przez lata temat okoliczności śmierci Earhart był obiektem spekulacji i domysłów, ale tajemnica nigdy nie została rozwikłana, mimo odnajdywania szczątków, które mogły - ale nie musiały - pochodzić z samolotu Lockheed L-10 Electra.

Ballard i jego zespół użyją zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych w swoich poszukiwaniach - poinformował we wtorek kanał National Geographic. Z kolei zespół archeologiczny ma zbadać miejsce, w którym mogli wylądować Earhart i Noonan i zajmą się m.in. analizą śladów DNA.

Kanał National Geographic na podstawie poszukiwań Ballarada wyemituje później dwugodzinny program specjalny. Poszukiwania będą koncentrować się na bezludnym atolu Nikumaroro, należącym do grupy wysp Feniks na Pacyfiku, gdzie w przeszłości znaleziono damski but, pudełko od sekstantu wykonane na początku XX wieku. Znaleziono również kości - w 2018 roku udowodniono, że należały one do kobiety.