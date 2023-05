Jak zauważa Reuters przebazowanie okrętu Generalissimus Suworow na Kamczatkę będzie stanowić wzmocnienie obecności wojskowej Rosji w rejonie Pacyfiku.

Generalissimus Suworow to strategiczny okręt podwodny typu Boriej, szósty okręt tego typu w rosyjskiej flocie.

Posiadający napęd atomowy okręt, który wszedł do służby pod koniec 2022 roku, może przenosić do 16 pocisków balistycznych Buława, zdolnych do przenoszenia ładunków atomowych. Pocisk Buława ma zasięg ponad 8 tys. km i może przenosić do sześciu głowic.

Czytaj więcej Polityka Rosjanie chcą wyposażyć okręty podwodne w pociski hipersoniczne Dowódca rosyjskiej Marynarki Wojennej, admirał Nikołaj Jewmienow, w rozmowie z dziennikiem "Krasnaja Zwiezda", organem prasowym rosyjskiego resortu obrony, zadeklarował, że Federacja Rosyjska chce wyposażyć swoje okręty podwodne w pociski hipersoniczne.

"Okręt podwodny Generalissimus Suworow dokona w sierpniu międzymorskiego przejścia z Floty Północnej (w Arktyce) do Floty Pacyfiku w sierpniu" - podaje rosyjska agencja państwowa TASS, powołując się na źródła zbliżone do Ministerstwa Obrony Rosji.