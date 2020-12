Jak brexit wpływa na polski handel?

Wielka Brytania spadła na trzecie miejsce w zestawieniu największych rynków eksportowych dla polskich towarów i dała się wyprzedzić Czechom. Na liście największych źródeł importu do Polski spadła z 8. na 11. miejsce. „W badanym okresie wyraźnie zmalał eksport samochodów, wyrobów czekoladowych, pralek, przewodów elektrycznych, telefonów komórkowych i kosmetyków. Spowolniła też sprzedaż telewizorów i monitorów, mebli do siedzenia oraz części do silników samochodowych. Spadki eksportu większości towarów pogłębiły się w okresie pandemii Covid-19" – wskazują eksperci PIE.

Polski eksport usług do Wielkiej Brytanii szybko jednak rósł w ostatnich latach. Od 2015 do końca 2019 r. zwiększył się on o ponad 70 proc., a udział w nim Wielkiej Brytanii wzrósł z 7 proc. do 7,8 proc. Ponad sześciokrotnie zwiększyła się nadwyżka w handlu usługami z Wielką Brytanią, osiągając w 2019 r. poziom blisko 1,7 mld euro. Szybko rosła wartość usług świadczonych przez profesjonalistów (m.in. księgowych i podatkowych), usług informatycznych, finansowych i transportowych. Ponad jedną trzecią eksportu usług do Wielkiej Brytanii stanowiły pozostałe usługi biznesowe.