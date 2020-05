Bardzo skromne otwarcie centrów handlowych

Po ponadpółtoramiesięcznej przerwie 4 maja ruszyły centra handlowe, ale choć klienci w badaniach deklarowali, iż gospodarka powinna być jak najszybciej otwierana, to na zakupy nie ruszyli. Oczywiście jest jeszcze za wcześnie na jednoznaczne podsumowania, ale do południa liczby klientów wyglądały skromnie. Nadal zamknięte są punkty usługowe, kina czy większość gastronomii.

– Większość sklepów się otwiera i obejmuje to również salony Empik i LPP. Informacje, jakie się pojawiają odnośnie do planów, to deklaracje, ale cały czas mowa jest o szukaniu porozumienia w sprawie odpowiednich warunków po otwarciu. Właściciele galerii także wyrażają chęć porozumienia – mówi Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. – Najbliższe tygodnie to czas na jego wypracowanie – w niczyim interesie nie leży, aby sklepy zamykać – dodaje.