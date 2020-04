Brytyjska sieć znosi reglamentację produktów. Klienci przestali panikować

Podobnie jak w innych państwach dotkniętych pandemią, również w Zjednoczonym Królestwie w początkowej fazie widać było paniczne zakupy na zapas. Skutkowało to pustymi półkami napędzającymi dalsze paniczne zakupy artykułów takich jak np. papier toaletowy czy żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Sieci handlowe broniły się przed tym wprowadzając reglamentację produktów zwiększając w ten sposób szanse, że każdy będzie mógł kupić to, czego potrzebuje. Sytuacja w tym zakresie wraca jednak do normy.

