Włochy: Dodatkowe 15-20 mld euro na odbudowę po pandemii

Parlament ma zatwierdzić nowy pakiet działań w ramach zwiększonego programu emisji papierów dłużnych, który zwiększy zadłużenie finansów publicznych z przewidywanych 155,7 proc. PKB do 157 proc.

Włoski resort finansów nie chciał skomentować tych informacji, ale zakłada, że ograniczenia związane z pandemią spowodują spadek PKB w tym roku o co najmniej 8 proc. Działania podjęte wcześniej dla ułatwienia restartu gospodarki zmusiły władze do korekty w górę prognozy tegorocznego deficytu budżetowego do 10,4 proc. z 1,6 proc w 2019 r., najmniejszego od 12 lat.

Potwierdził to na konferencji prasowej premier Giuseppe Conte: — jest możliwe dalsze zwiększenie deficytu budżetowego. Rząd jest też zaniepokojony małymi wydatkami społeczeństwa na konsumpcję, omawiał możliwość obniżenia stawki VAT, ale nie doszło do podjęcia decyzji w tak kosztownej sprawie. Premier dodał, że rząd pracuje natomiast nad zmniejszeniem luki między zarobkami brutto i netto zatrudnionych, powszechnie nazywanej klinem podatkowym.