Biden nieco pomógł rynkom

Dow Jones Industrial zyskiwał na początku środowej sesji blisko 500 pkt, czyli 1,8 proc. , a szybko tempo zwyżki zbliżyło się do 2,4 proc. To częściowo była reakcja rynku na wtorkowy spadek o blisko 3 proc. , ale też inwestorzy cieszyli się, że w demokratycznych prawyborach na prowadzenie wysunął się były wiceprezydent Joe Biden, który wyprzedził senatora Berniego Sandersa.

Do walki ze skutkami epidemii włączył się kolejny bank centralny - Bank Kanady. Obniżył swoją główną stopę procentową o 50 pb. do 1,25 proc. Rynki oczekują, że do luzowania polityki pieniężnej wkrótce przystąpią kolejne banki centralne.