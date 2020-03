Dobre nastroje na giełdach. WIG20 rośnie od rana

S&P500 zyskał wczoraj 3,35 proc., Nasdaq Composita 3,6 proc., a Dow Jones 3,2 proc. Jeśli dodamy do tego zwyżki na Dalekim Wschodzie (Shanghai Composite o 0,1 proc., Hang Seng o 1,25 proc., Sensex o 3,2 proc.) oraz wzrost chińskich PMI za marzec do ponad 50 pkt (przemysłowy 52 pkt, usługowy 52,3 pkt), to nie dziwią dobre nastroje na warszawskim parkiecie.

WIG20 po raz drugi w marcu zaatakował 1500 pkt i zmierza w kierunku miesięcznego maksimum 1547 pkt. Jego przebicie otworzy drogę do kontynuacji korekty. Co istotne - rano rósł cały szeroki rynek GPW - 1 proc. zyskiwał mWIG40, a 1,5 proc. sWIG80. Obroty po 30 minutach handlu sięgały 108 mln zł, 55 proc. spółek było na plusie, a 27 proc. na minusie. Najmocniej w górę szedł kurs Harpera (21,2 proc.), a najmocniej w dół Mabionu (-10,2 proc.).

Nastroje na rynkach sugerują, że dziś na plan dalszy zeszły statystyki dotyczące epidemii (787 tys. zarażonych na świecie), a w centrum uwagi są dane makro (dziś po południu m. in. indeks Chicago PMI oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board).