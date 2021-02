Jak płacimy w sieci? Gotówka w odwrocie

Po drugiej stronie widać wielki wzrost zainteresowania płatnościami elektronicznymi, a najszybciej zyskuje BLIK. Według badania jest już ulubioną metodą 71 proc. badanych, a 58 proc. wskazuje, iż najczęściej z niego korzysta. Rozbieżność wynika z faktu, że wciąż tej metody nie oferują wszyscy internetowi sprzedawcy. Inne metody, jakie są popularne, to szybkie e-przelewy, płatności kartą czy tradycyjne przelewy bankowe.

– Aż 90 proc. internautów w naszym badaniu wskazało, że podczas płacenia online bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo transakcji. Natomiast przy wyborze metody płatności najbardziej liczą się wygoda i szybkość. To dla e-sprzedawców bardzo wyraźne wskazówki – mówi Paweł Działak, prezes operatora płatności Tpay.

– Łączna wartość transakcji BLIK-iem od lutego 2015 r. do końca 2020 r. wyniosła blisko 105 mld zł. W e-commerce staliśmy się już niekwestionowanym liderem. Według danych NBP liczba transakcji w sieci jest już ponad dwa razy wyższa niż tych realizowanych kartami – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a. – Nasze ambicje sięgają dalej, intensywnie pracujemy nad tym, aby systemem można było płacić wszędzie, gdzie tylko nasi użytkownicy chcą robić zakupy – dodaje.

Popularny jest wciąż szybki e-przelew, czyli pay-by-link. Popularność tych dwóch metod, nieznanych choćby na Zachodzie, pokazuje, że sprzedawcy, chcąc odnieść sukces na naszym rynku, muszą dostosować ofertę płatności do potrzeb i oczekiwań klientów.

Tym bardziej że wciąż pojawiają się coraz to nowe sposoby regulowania płatności online. Z badania Tpay wynika, że tylko 1 proc. płatności to te odroczone, zazwyczaj chodzi o ok. 30 dni, ale ten sektor rynku rozwija się w bardzo szybkim tempie. PayPo ustanowiło w 2020 r. rekord 3 mln transakcji zrealizowanych przy użyciu swoich odroczonych płatności, a jego baza aktywnych klientów wynosi prawie 400 tys. osób.