Dobre filmy, zły rok

Międzynarodowe sukcesy twórcy przeżywali na kanapach w domu, a większość filmów nie weszła wciąż do kin.

Od marca kina były zamknięte, a gdy zaczynały działać, miały prawo być zapełnione w 50 lub 25 procentach. Nie były. W niektórych miesiącach średnia frekwencja stanowiła 10 proc. tej z 2019 r., kiedy padł rekord, a do kin poszło ponad 60 mln Polaków.

Jedynym hitem kasowym jesieni okazał się film Jana Holoubka „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", który obejrzało ponad 700 tys. widzów. Ponad 300 tys. osób przyciągnęła disneyowska „Mulan". Ale większość wprowadzanych w tym czasie tytułów nie notowała nawet 50-tysięcznej frekwencji. W czasie poluzowania obostrzeń udało się przeprowadzić na żywo lub w wersji hybrydowej kilka ważnych festiwali – od Krakowskiego Festiwalu Filmowego, przez Nowe Horyzonty, Off Camerę i Energę Camerimage aż po Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, wyłącznie online i z ograniczeniami. Na projekcje w sieci nie zgadzały się bowiem studia amerykańskie i wielu dystrybutorów polskich, obawiających się piractwa.

Życie za murem A, paradoksalnie, to powinien być (był?) świetny rok, bo twórcy sprawnie łączą dziś losy bohaterów z diagnozami społecznymi. Zadają pytania, co nam przynosi nowoczesność, co kryje się pod blichtrem bogactwa.

Magnus von Horn, Szwed, absolwent łódzkiej filmówki od ponad dekady mieszkający w Polsce, stworzył w „Sweat" portret influencerki Sylwi, trenerki fitness, która na Instagramie ma 600 tys. followersów. Zarejestrował nowy styl życia i samotność człowieka, z którym chciałyby porozmawiać fani. Ale też zderzenie dwóch światów.

W „Hejterze" Jana Komasy chłopak z prowincji, odrzucony przez dziewczynę z wpływowego, zamożnego domu, szuka zemsty w świecie brutalnej polityki i internetowego hejtu. Małgorzata Szumowska w „Śniegu już nigdy nie będzie" sportretowała tych, którzy sukces, przynajmniej finansowy, już osiągnęli. Ukraiński masażysta w zamkniętym osiedlu, w luksusowych domach poznaje beneficjentów transformacji. Za murem, gdzie króluje dobrobyt, pod markowymi ubraniami kryją się nerwice, samotność, rozczarowania.

Z kolei Piotr Domalewski wierny jest tym, których można uznać za ofiary transformacji. Po świetnej „Cichej nocy" nakręcił „Jak najdalej stąd". Skromna rodzina płaci wysoką cenę za emigrację. Nastolatka jedzie do Dublina, żeby załatwić formalności związane ze sprowadzeniem do kraju zwłok zmarłego w Irlandii ojca. Latami przysyłał pieniądze, ale w ogóle go nie znała.

W polskim kinie trwa ekspansja nowej generacji twórców, urodzonych w latach 80., zadających trudne pytania. Jan Matuszyński skończył niedawno zdjęcia do „Żeby nie było śladów" o zamordowaniu Grzegorza Przemyka przez milicję, premierę miał zrealizowany przed pandemią jego serial „Król" na podstawie powieści Szczepana Twardocha. Grzegorz Jaroszuk pokazał swój kolejny lekko surrealistyczny, okraszony charakterystycznym poczuciem humoru film „Bliscy".

A przecież artystyczną młodość zachowują też twórcy starszego pokolenia. Dorota Kędzierzawska razem z operatorem Arthurem Reinhartem szuka nowoczesnego filmowego języka w „Żużlu", portretując chłopaka, który odnosi sukcesy sportowe, ale kryje w sobie strach, niepewność, niespełnienia. Iwona Siekierzyńska po świetnych filmach krótkich zadebiutowała w długim metrażu „Amatorami" – przejmującą historią zespołu złożonego z osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wystawiają Szekspira. Opowieścią o małych radościach i marzeniach, które pewnie nigdy się nie spełnią.

Na różnorodność kina składa się kino komentującę historię. Robert Gliński w „Ziei" opowiedział o księdzu, jednym z założycieli KOR-u, o wierności sobie, życiowej uczciwości i odwadze, a przede wszystkim o tolerancji. Agnieszka Holland w „Szarlatanie" poprzez postać czeskiego uzdrowiciela pokazała reżimy XX wieku. Maciej Barczewski wrócił w „Mistrzu" do losów boksera Tadeusza Pietrzykowskiego, który w czasie II wojny światowej trafił do Auschwitz.

Nowy lockdown Powstaje coraz więcej filmów gatunkowych. Bartosz Kowalski nakręcił pierwszy polski slasher „W lesie dziś nie zaśnie nikt". Budzi się kino dla dzieci. Furorę robiła animacja Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta".

Ten dziwny rok miał należeć do polskiego kina również dlatego, że po raz pierwszy w jednym sezonie nasze filmy zostały zaproszone do oficjalnego programu wszystkich wielkich festiwali. W Berlinie został pokazany „Szarlatan", do Cannes trafił „Sweat", w Wenecji był polski kandydat do Oscara „Śniegu już nigdy nie będzie", zaś animacja „Zabij to..." objechała pół świata. Ale twórcy – zamiast podróżować, zbierać laury i nawiązywać nowe kontakty – na ogół siedzieli we własnych domach, co najwyżej na zoomach udzielając wywiadów.

Teraz kolejny debiutant Jakub Piątek zaprezentuje swój „Prime Time" na Sundance. Niestety, znów tylko online, ale znalazł się wśród artystów, którzy mogą mieć cień satysfakcji i świetne recenzje w światowej prasie. W gorszej sytuacji są twórcy, którzy ze swoimi obrazami nie zdołali się przebić, jak choćby mający własny styl Grzegorz Zariczny, którego „Proste rzeczy", historia rodzinna, zostały pokazane tylko wirtualnie. Czekają kolejne debiuty: psychologiczny thriller Michała Szcześniaka „Fisheye" i „Jakoś to będzie" Sylwestra Jakimowa.