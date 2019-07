Scarlett Johansson: Powinnam móc zagrać każdą osobę i drzewo Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Scarlett Johansson w rozmowie z magazynem "As If" stwierdziła, że jako aktorka powinna móc zagrać "każdą osobę, drzewo i zwierzę" - co ponownie wywołało w Hollywood debatę na temat tego, czy biali aktorzy powinni być obsadzani w rolach przedstawicieli innych ras, a także czy powinni grać osoby innej płci i innej orientacji seksualnej - pisze CNN.