W Krakowie zakończył się 59. Krakowski Festiwal Filmowy

Wśród 46 filmów walczących w najstarszym konkursie festiwalu - o Złotego i Srebrnego Lajkonika było 21 polskich dokumentów. Złotego Lajkonika dla reżysera najlepszego filmu zdobył Grzegorz Paprzycki za dokument „Mój kraj taki piękny” pokazujący za sprawą zmontowanych materiałów radykalizację życia społecznego w Polsce.

Srebrnego Lajkonika dla reżysera najlepszego dokumentu otrzymał Andrei Kutsila za film „Summa” (Polska) przedstawiający relację uczeń – mistrz, w której tym drugim jest Andrzej Strumiłło, malarz. Srebrnego Lajkonika dla reżysera najlepszego filmu animowanego wręczono Tomaszowi Popakulowi za „Acid Rain”.

W międzynarodowym konkursie o Złoty Róg rywalizowało 16 dokumentów, w tym dwa polskie: „Wiatr. Thriller dokumentalny” Michała Bielawskiego oraz „O zwierzętach i ludziach” Łukasza Czajki. Złoty Róg otrzymali – Rachel Leah Jones i Philippe Bellaiche za film „Adwokatka” (Izrael, Kanada, Szwajcaria). Ten sam obraz otrzymał także rekomendację KFF do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego. Jego bohaterką jest izraelska aktywistka na rzecz praw człowieka, znana jako sądowa obrończyni Palestyńczyków. Srebrny Róg dla reżysera najlepszego średniometrażowego dokumentu otrzymali David Ofek i Tal Michael za obraz „Przy łóżku kolaboranta” (Izrael) przedstawiający historię przykutego do łóżka członka arabskiej wspólnoty, współpracującego wcześniej z izraelskimi służbami specjalnymi. Srebrny Róg dla reżysera najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego odebrali Alex Lora i Adán Aliaga za „Czwarte królestwo” - opowieść o kilkorgu nowojorskich wyrzutkach, którym nie spełnił się amerykański sen. Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowego trafił do Izabeli Plucińskiej za „Portret Suzanne” (Polska, Niemcy, Francja). Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu o tematyce muzycznej otrzymał Stian Servoss i Benjamin Langeland za film „Była sobie Aurora”. Uczczona została także 15. rocznica śmierci Macieja Szumowskiego, krakowskiego dziennikarza i filmowca. Nagrodę jego imienia za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne otrzymali Diana Kadłubowska i Krzysztof Kadłubowski za film „Dziś, jutro … wczoraj”. Nagroda publiczności trafiła do Pettera Sommera i Jo Vemuda Svendsena za „Męski klub”. Tegorocznego Smoka Smoków za wyjątkowy wkład w rozwój światowej kinematografii otrzymała Caroline Leaf, amerykańsko-kanadyjska artystka, która otworzyła nowy rozdział w światowej animacji poklatkowej. W ciągu ośmiu dni widzowie zobaczyli ponad 250 filmów w 4 sekcjach konkursowych i 11 cyklach pozakonkursowych.

Historia Krakowskiego Festiwalu Filmowego sięga roku 1961, kiedy jeszcze jako Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych prezentował dokonania rodzimej kinematografii. Trzy lata później do festiwalu polskiego dołączony został festiwal międzynarodowy i z imprezy ogólnopolskiej stał się wydarzeniem o międzynarodowej randze. Od 2001 roku funkcjonuje już jako Krakowski Festiwal Filmowy, którego kolejne edycje odbywają się na przełomie maja i czerwca.