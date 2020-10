Krzysztof Kowalski: Na prawo most, na lewo most...

Obydwa te literackie utwory socjolog ująłby w jakiś w miarę obiektywny wskaźnik, na przykład WOK: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – stosowany przez Instytut Badawczy Ipsos (nie mylić z WOK – Wybitnym Osiągnięciem Kulinarnym – stosowanym przez dr. Witolda Lenarta). Wskaźnik Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Jego wahania sygnalizują zmieniające się nastroje uwzględniające takie aspekty, jak ocena klimatu gospodarczego w kraju, oczekiwania wobec bezrobocia, stosunek do bieżących wydarzeń politycznych. Na przykład w listopadowym badaniu z 2018 r. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 0,64 pkt, do 107,63 (w grudniu spadł).