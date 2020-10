Surdykowski: Niemcy – dziedzictwo i wyzwanie

Częściowo wolne wybory i ustanowienie niekomunistycznego rządu w Polsce, a później obalenie muru berlińskiego stworzyły epokowy moment historyczny. Polska dała impuls zmianom w Niemczech i zgodziła się na ich zjednoczenie, Niemcy wspierały – jak nikt na Zachodzie – nasze wejście do NATO, a potem Unii Europejskiej. Chociaż przez tyle wieków było inaczej: po przedwczesnej śmierci mądrego Ottona III zaczęło się to, co sami Niemcy nazwali „Drang nach Osten", a co dla Polski oznaczało stałe cofanie się przed zbrojnym naporem z zachodu i północy. Nawet w kilkusetletnim okresie spokoju na zachodniej granicy Rzeczypospolitej w epoce Jagiellonów, a potem Wazów cesarze knuli z Moskwą i Szwecją, jak osaczyć i osłabić potęgę wyrosłą im na wschodzie. Potem przyszły zabory i tragedia II wojny światowej. Nie ma sentencji tak ugruntowanej historycznie jak porzekadło: „jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem".