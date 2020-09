Jerzy Surdykowski: Jesień patriarchy

Niezapomniana powieść „Jesień patriarchy" nieżyjącego już noblisty Gabriela Garcíi Márqueza kreśli poruszającą postać Generała, wciąż jeszcze dyktatora jakiegoś nienazwanego państwa, ale już pozbawionego dawnej potęgi, charyzmy i brawury. Stojąc u kresu dni, wciąż jednak umundurowany i utytułowany, z trwogą nasłuchuje głosów z przeszłości i jeszcze bardziej przeraża go przyszłość. Jego codzienność była kształtowana wolą mocy i apetytem na rządzenie, ale teraz wypełniają ją zmęczenie, strach i podejrzliwość. Nie panuje już nad niczym, choć formalnie panuje nad wszystkim. Dworzanie wiją się i płaszczą w ukłonach, ale on już wie, że jeśli tylko zejdzie im z oczu, będą pluć i wymyślać o nim koszarowe dowcipasy.

Dlatego żal mi Jarosława Kaczyńskiego. Sprawił wiele złego, zmarnował życie nie tylko sobie i pewnie bratu, także zmarnował fragment dziejów Polski. Żal mi go jako człowieka, bo jesień patriarchy zawsze przychodzi nie w porę. Pewnie się tymczasowo dogada ze zbuntowanymi miniaturami, którym śni się przywództwo, bo wszyscy mają wspólny i niezbyt czysty interes. Ale już nad nimi nie panuje, a każdego, co mógł mu dorównać, „wyciął". Więc ma to, co sam długo budował.