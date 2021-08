Jan Maciejewski: Wylewanie wolności z kąpielą

Ten ostatni staje się dyżurnym chłopcem do bicia, postkomunistyczno-postkolonialną hydrą, której pan Patkowski z kolegami ucinają niniejszym wszystkie łby naraz. Podczas egzekucji, i to wykonywanej na tak straszliwym monstrum, nie może być miejsca na subtelności i rozróżnienia. A im więcej jest w poczynaniach polskiego rządu niszczycielskiego zapału, rozprawiania się z grzechami przeszłości, tym ciszej o tym, co nas dopiero czeka.

