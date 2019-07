Maciejewski: Żałoba fandomowa

W tym miejscu wszelkie podobieństwa do znanych z przeszłości postaci i zdarzeń się jednak kończą. Wszystko dlatego, że Shinji Aoba podłożył ogień pod siedzibą jednej z najbardziej znanych na świecie wytwórni filmów anime Kyoto Animations.

Tragedia taka jak ubiegłotygodniowy pożar w Kioto i spowodowane nią wspólne przeżycie straty i smutku była ostatnim elementem potrzebnym do ostatecznego wykrystalizowania się wspólnot fanowskich (tzw. fandomów) na podobieństwo wspólnot narodowych. Nie liczy się to, że ich członkowie mówią różnymi językami, bo prawdziwą siatkę, za pomocą której łapią i przekazują dalej swoje myśli i uczucia, tworzą kody i symbole z ich ulubionych produkcji. To z tymi, którzy podzielają tamtą wizję i język świata, chcą się komunikować i spotykać na zlotach. Dla przeciętnego mieszkańca Japonii w Kioto spłonął po prostu budynek, ale fani serialu „Euphonium" czy „Lucky Star" stracili w tym pożarze cząstkę własnej tożsamości. Porównanie żałoby narodowej i tej fandomowej pokazało, jak bardzo realne wspólnoty wymykają się tradycyjnym państwom.