Jan Maciejewski: Ostatnia nadzieja białych

Wicepremier z Krakowa to jedna z najbardziej zagadkowych postaci polskiej polityki.

„Dla Jarosława Gowina – czysta kartka i długopis. Żeby napisał wreszcie, o co mu chodzi". Był to zdecydowanie mój ulubiony z listy prezentów autorstwa Roberta Górskiego i Mariusza Cieślika zamieszczonej w bożonarodzeniowym wydaniu „Plusa Minusa". Najwyraźniej jednak upominek nie dotarł do adresata. Bo im dłużej trwa konflikt w Zjednoczonej Prawicy, tym bardziej nie wiadomo, co kieruje Gowinem. Poniżej dalsza część artykułu

Przez samego siebie i – niezmiennie wąskie – grono swoich zwolenników uznawany od wielu lat za ostatnią nadzieję białych. Białych konserwatystów, rzecz jasna. Choć skojarzenie z innym nosicielem tego przydomku, Andrzejem Gołotą, też nie jest do końca bezpodstawne. Tym, czym dla wybitnego boksera było pamiętne starcie z Lennoxem Lewisem, dla Gowina okazały się wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Pierwsza (i zdaje się ostatnia) próba odegrania samodzielnej roli w polityce. Oba wydarzenia skończyły się brutalnym, zostawiającym w psychice trwały ślad nokautem. Po obu więc główną niewiadomą dla komentujących poczynania obu panów stał się tak zwany mental. Tak jak nie wiadomo było, dlaczego Gołota uciekał z ringu, tak równie trudno orzec, co kieruje Gowinem nieustannie odchodzącym (choć nigdy do końca odejść niemogącym) z obozu rządzącego.

A przecież wzbierająca na sile wojna domowa w Zjednoczonej Prawicy to najwłaściwszy moment na określenie swojej tożsamości. Przypomnienie sobie i innym, po co w ogóle szło się do polityki. Bo do czego sześć lat temu Jarosława Gowina potrzebował Jarosław Kaczyński, mniej więcej wiadomo. Był doskonałym wizerunkowym zrównoważeniem radykalizmu drugiego koalicjanta, „czerwonego" konserwatysty, Zbigniewa Ziobry.