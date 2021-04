Zielonka: Rozczarowanie demokracją

W Holandii właśnie mieliśmy wybory i po raz kolejny wygrał konserwatywny Mark Rutte. Na samym początku partyjnych negocjacji na temat nowego rządu wybuchł jednak skandal. Liderka centrowej partii po rozmowie z Ruttem została sfotografowana z dokumentami mówiącymi, że popularny chadecki polityk nie nadaje się na ministra. Chadecja ma być w nowym rządzie, więc wspomniani politycy zaczęli się wszystkiego wypierać: „Rozmawiamy o programie, a nie składzie nowego rządu. Kontrowersyjne dokumenty były tylko robocze". Dzień po dniu zaczęły jednak wychodzić na jaw nowe fakty i Rutte musiał przyznać, że coś kręcił, choć oczywiście w dobrzej wierze... Zaufanie do niego w parlamencie jest dzisiaj żadne, lecz kraj nie może zostać bez rządu. (Poprzedni rząd Ruttego ustąpił po innym skandalu). W Holandii szaleje Covid-19 i plan szczepionkowy jest w rozsypce, a parlament spekuluje na temat tego, co ktoś komuś w tajemnicy powiedział. Obywatele mają tego dosyć, lecz w parlamencie trwa cyrk polityczny.

We Włoszech upadł rząd premiera Contego, bo lider malutkiej partii Matteo Renzi chciał sobie podbić słupki. Stworzono rząd premiera Draghiego z szeroką gamą skłóconych partii od lewa do prawa. Renzi pojechał do Arabii Saudyjskiej zarabiać pieniądze na promocji tamtejszego dyktatora. Matteo Salvini jest teraz częścią rządu, lecz ten rząd codziennie krytykuje – jakby był w opozycji. Draghi mianował zasłużonego generała, by ogarnąć niesprawny program szczepień, lecz generał nie radzi sobie z regionami, które szczepią lokalnych klientów zamiast szarego starszego obywatela. Włosi wyrywają sobie włosy z głowy, lecz cyrk polityczny trwa.