Mariusz Cieślik: Felieton podbiegunowy

Z tą różnicą, że w Polsce trzeba ograniczać wstęp na szlaki, tymczasem tutaj znajdziemy szczyty nieodkryte, a nawet nienazwane. To znaczy nienazwane do niedawna, bo niektóre zdążyli już ponazywać polscy alpiniści.

Może gdyby spotkali się tu przedstawiciele innych nacji, tematy byłyby apokaliptyczne, ale rozmowy polskie zimą 2020 r. krążą wokół innych kwestii, np. wokół tego, jak to się dzieje, że to właśnie nasi rodacy migrują od bieguna do bieguna. Dlaczego trafili tu, za koło podbiegunowe, gdzie mieszkają tylko Samowie i Norwegowie? Czy nowoczesność niszczy lokalność, a jeśli tak, to jak sprawić, byśmy nie utonęli w zalewie płynnych tożsamości? Bo w końcu przenosząc się z miejsca na miejsce i upodabniając do otoczenia, łatwo się wykorzenić.